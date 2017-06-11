Школьники Нижнего Тагила повторяли сказки Пушкина на празднике в городской библиотеке (ФОТО)
11 июня 2017, 09:00Свободное время
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В Нижнем Тагиле накануне в главной библиотеке города состоялась презентация под названием «Фантазии на книжных страницах» в рамках программы чтения «Ключ от лета». Темой мероприятия стали сказки Пушкина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Школьники, принимавшие участие в программе, смогли поучаствовать в создании «Сказки о рыбаке и рыбке». Ребята несколько изменили сюжет, добавив озорную проказницу рыбку, которая вместо корыта подарила старухе и старику сварливый холодильник, а вместо землянки - избушки на курьих ножках, передает пресс-служба учреждения.
В других конкурсах ребята тренировали свое актерское мастерство, отгадывали, кому из сказочных персонажей принадлежит та или иная вещь, а также проверяли знания сказок великого Александра Сергеевича Пушкина.
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Фото: пресс-служба Центральной библиотеки города
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