Воспитанники ГДДЮТ сразились на танцполе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Команды боролись за право стать самой зажигательной и самой танцующей. Программа проводилась в три этапа - визитка, конкурс капитанов и импровизация.

На танцполе под самую разную музыку ребята смогли изобразить всё - начиная от народных танцев и заканчивая телодвижениями под модные хиты, передает пресс-служба ГДДЮТ.

Ребята не только весело провели время, но и распределились по местам: 1 место – 3, 6, 9 отряды, 2 место – 1, 2, 5, 10, 11 отряды, Лауреат 1 степени – 7 отряд, Лауреат 2 степени – 8 отряд, Лауреат 3 степени – 4 отряд.

Фото: пресс-служба ГДДЮТ