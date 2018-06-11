Актриса Светлана Шибнева отмечает 50 лет работы в Нижнетагильском театре кукол (ФОТО)
11 июня, 14:25Свободное время
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12 июня творческий юбилей – 50 лет на сцене Нижнетагильского театра кукол – отметит заслуженная актриса Российской Федерации Шибнева Светлана Ивановна.
Сюжеты: Нижний Тагил
Светлана Ивановна в течение 15 лет работает преподавателем на отделении «Артист театра кукол» в Нижнетагильском колледже искусств. Она воспитала много молодых актеров, включая основную труппу кукольного театра.
В честь юбилея коллектив театра подготовил для актрисы поздравление. Ей подарили цветы и вручили грамоту от временно исполняющего обязанности главы города Нижний Тагил В. Ю. Пинаева, сообщает пресс-служба Нижнетагильского театра кукол.
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Фото: Нижнетагильский театр кукол
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