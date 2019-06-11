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#домахорошо
Яхт-клуб Нижнего Тагила и школа юнг запустили проект альманаха о парусном спорте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Яхт-клуб Нижнего Тагила и школа юнг запустили проект альманаха о парусном спорте

Сегодня, 14:01Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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