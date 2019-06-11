Яхт-клуб Нижнего Тагила и школа юнг запустили проект альманаха о парусном спорте

В связи с этим объявлен сбор материалов, в частности, тагильчане могут прислать свои истории, фотографии, артефакты о парусном спорте. Сначала они будут размещены в интернете, а затем самые интересные войдут в альманах.

Представители клубов ждут рассказы от тех, кто в разное время занимался парусным спортом в Нижнем Тагиле. Проект охватит период истории парусного спорта с 19 века по наши дни.

Как пояснил корреспондентам ИА «Все новости» руководитель школы юнг Дмитрий Винокуров, проект не приурочен к какому-либо событию или дате, организаторы хотят собрать материалы по истории парусного спорта и систематизировать их, а потом, по возможности, издать небольшим тиражом альманах, который передадут библиотекам города.