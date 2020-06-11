Свердловские парашютисты прыгнули с российским флагом весом в 150 килограммом
Сегодня, 17:06Свободное времяФото: ИА «Уральский меридиан»
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В Свердловской области в селе Логиново парашютисты поставили российский рекорд по самому большому десантированному флагу, пишет «Уральский меридиан».
Прыжок с флагом был приурочен ко Дню России. Площадь флага составила 800 квадратных метров, а его вес 150 килограммов. По словам организаторов акции, под этим флагом можно спрятать здание аэродрома.
Для укладки полотна потребовались усилия 12 человек. Парашютисты прыгали с высоты 1700 метров с самолета АН-2.
Напомним, ранее российский рекорд побили жители Екатеринбурга, танцуя на крыше дома 16 часов подряд.
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