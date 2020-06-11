Уральский актер сыграл тестя одного из героев сериала Семена Слепакова
Сегодня, 17:30Свободное времяФото: кадр из сериала «Год культуры»
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Актер из Екатеринбурга Александр Ильин-старший снялся в новом сериале Семена Слепакова «Окаянные дни», который с 11 июня будет выходить на платформе PREMIER, сообщает PR-служба «Газпром-медиа Развлекательное телевидение».
Проект «Окаянные дни» снят в формате скринлайф и состоит из 10 эпизодов. Сюжет сериала рассказывает о жителях России во время пандемии и карантина.
Жизнь раздeлилась на ДО и ПОСЛЕ, и если ДО дистaнционное существование вoспринималось, как несомнeнное благо, то ПОСЛЕ для бoльшинства оно преврaтилось в наказaние,говорится в пресс-релизе проекта.
Александр Ильин-старший сыграл в сериале брутального и несговорчивого тестя, который постоянно требует от зятя внуков. Но тот испытывает проблемы со здоровьем и вынужден общаться с врачом по видеосвязи.
Александр Ильин-старший является заслуженным артистом России. Снимался в сериалах «Адаптация», «Проект Анна Николаевна» и «Физрук».
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