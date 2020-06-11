Проект «Окаянные дни» снят в формате скринлайф и состоит из 10 эпизодов. Сюжет сериала рассказывает о жителях России во время пандемии и карантина.

Жизнь раздeлилась на ДО и ПОСЛЕ, и если ДО дистaнционное существование вoспринималось, как несомнeнное благо, то ПОСЛЕ для бoльшинства оно преврaтилось в наказaние,говорится в пресс-релизе проекта.

Александр Ильин-старший сыграл в сериале брутального и несговорчивого тестя, который постоянно требует от зятя внуков. Но тот испытывает проблемы со здоровьем и вынужден общаться с врачом по видеосвязи.