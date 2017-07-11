День металлурга в 2017 году в Нижнем Тагиле пройдёт без участия звёзд эстрады
На главном профессиональном празднике металлургов в Нижнем Тагиле не будут выступать звёзды российской эстрады.
В плане мероприятий, по информации пресс-службы Администрации города, значится товарищеский матч между волейбольными командами «Уралочка-НТМК» и Сборная НТМК, который состоится в четверг. Также в четверг пройдет возложение цветов к монументу металлургов у подножия Лисьей горы. Праздничный салют над Нижнетагильским прудом в пятницу завершит празднование «Дня Металлурга». Праздничного концерта с участием звёзд российского шоу-бизнеса, как следует из плана мероприятий, в этом году не будет.
Напомним, что в 2016 году металлургов Нижнего Тагила с профессиональным праздником поздравляла певица Чичерина. Правда, концерт звезды был закрытым и прийти на него смогли не все сотрудники ЕВРАЗ НТМК. Такая же ситуация сложилась с выступлением группы «Любэ» в 2015 году. На концерт, который проходил под дождём, пригласили только лучших работников комбината.
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