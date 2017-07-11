День металлурга в 2017 году в Нижнем Тагиле пройдёт без участия звёзд эстрады

В плане мероприятий, по информации пресс-службы Администрации города, значится товарищеский матч между волейбольными командами «Уралочка-НТМК» и Сборная НТМК, который состоится в четверг. Также в четверг пройдет возложение цветов к монументу металлургов у подножия Лисьей горы. Праздничный салют над Нижнетагильским прудом в пятницу завершит празднование «Дня Металлурга». Праздничного концерта с участием звёзд российского шоу-бизнеса, как следует из плана мероприятий, в этом году не будет.