Лекция «Фольклорные мотивы в творчестве А.П. Бондина» пройдет в музее Нижнего Тагила «Демидовская дача» (ФОТО)

Июльская лекция в рамках «Общественного лектория «176» будет посвящена первому члену Союза писателей СССР в Нижнем Тагиле Алексею Бондину. В 2017 году исполняется 135 лет со дня его рождения.

Особенностью творчества Бондина является его собирательская работа в области местного фольклора, который наиболее органично вписывался в его детские произведения. Отдельными сборниками с собранными им текстами в 1936 и 1937 годах соответственно вышли «Народные песенки» и «Народные сказки».