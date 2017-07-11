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Лекция «Фольклорные мотивы в творчестве А.П. Бондина» пройдет в музее Нижнего Тагила «Демидовская дача» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лекция «Фольклорные мотивы в творчестве А.П. Бондина» пройдет в музее Нижнего Тагила «Демидовская дача» (ФОТО)

11 июля 2017, 17:58Свободное время
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