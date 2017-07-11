Лекция «Фольклорные мотивы в творчестве А.П. Бондина» пройдет в музее Нижнего Тагила «Демидовская дача» (ФОТО)
«Общественный лекторий «176». который пройдет в музее «Демидовская дача» 15 июля, будет посвящен 135-летию творчества нижнетагильского писателя Алексея Петровича Бондина.
Июльская лекция в рамках «Общественного лектория «176» будет посвящена первому члену Союза писателей СССР в Нижнем Тагиле Алексею Бондину. В 2017 году исполняется 135 лет со дня его рождения.
15 июля, в 15:00, состоится лекция, которую прочтет кандидат филологических наук, доцент, преподаватель лицея № 39, руководитель секции русского языка ГДДЮТ и знаток русского фольклора Валерий Павлович Чалов.
Фото: Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
Особенностью творчества Бондина является его собирательская работа в области местного фольклора, который наиболее органично вписывался в его детские произведения. Отдельными сборниками с собранными им текстами в 1936 и 1937 годах соответственно вышли «Народные песенки» и «Народные сказки».
Вход на лекцию свободный. Адрес мероприятия: Красногвардейская, 5а. Телефон для справок: 41 64 01.
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