Экс-бойфренд брошенной Кридом модели из Екатеринбурга обвинил ее во лжи
Бывший молодой человек екатеринбургской модели Дарьи Клюкиной, победившей в шоу «Холостяк», обвинил ее во лжи.
По словам экс-бойфренда модели Сергея Наумова, в первый раз Клюкина отравилась на проект, когда их еще связывали отношения.
Она придумала историю о разрыве с возлюбленным, как и историю о том, что в Сочи у нее есть собственное кафе. Все это девушка сделала для того, чтобы прославиться и заработать денег.
Молодой человек пояснил, что отпустил Дарью на проект, однако участие ей давалось нелегко, в телефонных разговорах с возлюбленным она плакала и говорила о своем желании уйти.
После возвращения с проекта пара распалась, и, как только появилась возможность, Дарья опять отравилась на «Холостяк».
Человек в очередной раз подтвердил, что ему нужен пиар. У меня есть информация, что она сама на Крида напросилась через знакомых, чтобы еще больше пропиариться — Крид-то повеселее и пораскрученнее, заявил Наумов.