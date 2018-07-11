Экс-бойфренд брошенной Кридом модели из Екатеринбурга обвинил ее во лжи

По словам экс-бойфренда модели Сергея Наумова, в первый раз Клюкина отравилась на проект, когда их еще связывали отношения.

Она придумала историю о разрыве с возлюбленным, как и историю о том, что в Сочи у нее есть собственное кафе. Все это девушка сделала для того, чтобы прославиться и заработать денег.

Молодой человек пояснил, что отпустил Дарью на проект, однако участие ей давалось нелегко, в телефонных разговорах с возлюбленным она плакала и говорила о своем желании уйти.

После возвращения с проекта пара распалась, и, как только появилась возможность, Дарья опять отравилась на «Холостяк».