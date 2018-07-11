Рейды по местам отдыха у водоемов прошли в Нижнем Тагиле

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11 июля в Нижнем Тагиле прошли рейды в местах отдыха жителей города у воды.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: МБУ «Центр защиты населения Нижнего Тагила»
Рейды прошли в парке «Народный», в карьере у Зай-горы, а также на берегу Выйского пруда.
Тагильчане облюбовали эти места и приходят туда купаться целыми семьями. Специалисты пояснили жителям города, что купание в водоемах может нести опасность для жизни.
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На дне водоемов могут находиться острые камни и мусор, а непредсказуемые перепады глубин и подводные течения могут нести угрозу жизни находящегося в воде человека. Отдыхающим вручили памятки по теме соблюдения безопасности на водоемах.
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