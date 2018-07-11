Рейды по местам отдыха у водоемов прошли в Нижнем Тагиле

Рейды прошли в парке «Народный», в карьере у Зай-горы, а также на берегу Выйского пруда.

Тагильчане облюбовали эти места и приходят туда купаться целыми семьями. Специалисты пояснили жителям города, что купание в водоемах может нести опасность для жизни.