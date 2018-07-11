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Субботний променад «Литературный парад» пройдёт в Нижнем Тагиле 14 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Субботний променад «Литературный парад» пройдёт в Нижнем Тагиле 14 июля

11 июля, 08:00Свободное время
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