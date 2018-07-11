Субботний променад «Литературный парад» пройдёт в Нижнем Тагиле 14 июля
В Нижнем Тагиле 14 июля пройдёт мероприятие «Литературный парад» для всех любителей лирики и прозы.
Организаторы призывают всех поделиться любовью к классикам и авторам современности.
Кто неравнодушен к лирике и прозе, кто готов поделиться любовью к авторам - классикам и современникам, кто ни дня не мыслит без прочтения хотя бы одной странички очередной книги – этот субботний променад для вас.,сообщили организаторы.
Субботний променад погрузит гостей в литературную атмосферу. На мероприятии ожидается декламация стихов. При этом прочитать стих на любую тему и из любой эпохи может каждый гость.
Также в программе – словесный поединок ораторов, а также литературный баттл от студии ораторов «Капитан».
Гости примут участие в конкурсе «Поэтическая пародия»: каждый сможет спародировать своего любимого поэта или писателя, а взамен получить памятные подарки. Пародисты могут повторить полный образ литератора, либо только стиль подачи произведений.
Каждый сможет обменяться книгами. Организаторы призывают приносить с собой любимые произведения, которыми тагильчане готовы поделиться. Вход на променад свободный. Начало 14 июля в 19:00 часов в парке у «Демидовской дачи».