Субботний променад «Литературный парад» пройдёт в Нижнем Тагиле 14 июля

Организаторы призывают всех поделиться любовью к классикам и авторам современности.

Кто неравнодушен к лирике и прозе, кто готов поделиться любовью к авторам - классикам и современникам, кто ни дня не мыслит без прочтения хотя бы одной странички очередной книги – этот субботний променад для вас.,сообщили организаторы.

Субботний променад погрузит гостей в литературную атмосферу. На мероприятии ожидается декламация стихов. При этом прочитать стих на любую тему и из любой эпохи может каждый гость.

Также в программе – словесный поединок ораторов, а также литературный баттл от студии ораторов «Капитан».

Гости примут участие в конкурсе «Поэтическая пародия»: каждый сможет спародировать своего любимого поэта или писателя, а взамен получить памятные подарки. Пародисты могут повторить полный образ литератора, либо только стиль подачи произведений.