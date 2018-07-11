Юные тагильчане из социально-реабилитационного центра сплавились по Чусовой
Тагильские ребята из социально-реабилитационного центра 3 июля побывали на сплаве по Чусовой.
Организаторами поездки выступили представители территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав детей.
Работники центра признались, что с самого начала путешествие оправдало ожидания педагогов и ребят. Дети были в восторге от природы, от тишины, которая царила между скалами, на воде, в лесу вдоль реки. На память остались красивые фотографии с видами Чусовой.
Помогали юным путешественникам инструкторы, которые вежливо, чётко и с юмором помогали управлять плотом, поделились в социальном центре. Всего на плавсредстве было более 30 человек.
Во время путешествия ребят сводили на смотровую площадку на Камень Омутной.
Пальчики оближешь - так бы мы назвали вкусный обед и ужин, приготовленный на костре поваром Екатериной. Воодушевлённые и заряженные позитивной энергией мы вернулись в Нижний Тагил. Всю дорогу назад домой мы вспоминали интересные и забавные моменты,поделись в социально-реабилитационном центре.