Юные тагильчане из социально-реабилитационного центра сплавились по Чусовой

Организаторами поездки выступили представители территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав детей.

Работники центра признались, что с самого начала путешествие оправдало ожидания педагогов и ребят. Дети были в восторге от природы, от тишины, которая царила между скалами, на воде, в лесу вдоль реки. На память остались красивые фотографии с видами Чусовой.

Фото: Социально-реабилитационный центр Нижнего Тагила

Помогали юным путешественникам инструкторы, которые вежливо, чётко и с юмором помогали управлять плотом, поделились в социальном центре. Всего на плавсредстве было более 30 человек.

Фото: Социально-реабилитационный центр Нижнего Тагила

Во время путешествия ребят сводили на смотровую площадку на Камень Омутной.