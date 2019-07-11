Массовый забег в свадебных платьях пройдет под Нижним Тагилом

Мероприятие называется «Сбежавшая с горы невеста». Для участия не обязательно иметь собственное свадебное платье. Принять участие может любая тагильчанка.

Совсем необязательно быть замужем: платье можно взять у подружки или напрокат. Забег будет проходить на учебной трассе,сообщают организаторы.

Также участницам рекомендуют взять с собой удобную обувь.