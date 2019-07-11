Массовый забег в свадебных платьях пройдет под Нижним Тагилом
Сегодня, 19:29Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На горнолыжном курорте «Гора Белая» под Нижним Тагилом 20 июля состоится массовый забег в свадебных платьях, сообщается в группе организатора в соцсетях.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие называется «Сбежавшая с горы невеста». Для участия не обязательно иметь собственное свадебное платье. Принять участие может любая тагильчанка.
Совсем необязательно быть замужем: платье можно взять у подружки или напрокат. Забег будет проходить на учебной трассе,сообщают организаторы.
Также участницам рекомендуют взять с собой удобную обувь.
Тагильчанкам обещают подарки от спонсоров, положительные эмоции и фотоотчет о мероприятии.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей