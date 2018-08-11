11 августа Нижний Тагил отмечает День города

На Лисьей горе проходит семейно-развлекательная программа «Город на горе». Жителей города ждут лекторий на траве, мастер-классы, фотозоны, арт-объекты и многое другое.

В Театральном сквере на «Киндерграде» детям и родителям предлагают испечь именинный торт, поучаствовать в «библиотечных гонках» и встретиться со сказочными героями.

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На центральном входе в парк им. Бондина расположились военные со спецтехникой. Здесь проходит акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор». Все желающие могут попробовать солдатскую кухню, посидеть в бронетранспортере и сфотографироваться с защитниками Отечества в форме.

На территории парка им. Бондина тагильчан ждут сотрудники МЧС, которые демонстрируют гуляющим пожарную технику. Каждый может сделать фото в кабине пожарной машины и даже залезть в подъемник.

На площади за КДК «Современник» профессиональные коллективы Нижнетагильской филармонии выступают для тагильчан.