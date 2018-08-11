Кинотеатр «Красногвардеец» открылся в Нижнем Тагиле после реконструкции
В Нижнем Тагиле 10 августа состоялось открытие кинотеатра «Красногвардеец» после масштабной реконструкции.
Праздничное мероприятие прошло в преддверии Дня города. Поздравить кинотеатр с открытием пришли врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, генеральный директор инновационного культурного центра региона Николай Михайлов, а также заместитель управляющего администрацией Горнозаводского управленческого округа Ольга Третьякова.
Тем, кто был на открытии, показали презентационные ролики в формате 3D. Теперь в кинозале посетители смогут смотреть фильмы в лучшем качестве.
В 2017 году кинотеатр «Красногвардеец» получил федеральный грант, благодаря чему в течение года велись масштабные работы: оборудована система кинопоказа в формате 3D, произведен ремонт помещений, установлены новые кресла, а также смонтированы элементы безбарьерной среды. Приведены в порядок фасад и крыльцо.
Врио главы Владислав Пинаев перерезал киноленту – символ кинематографа и начала новой ступени в жизни старейшего кинотеатра города.
Отремонтированный кинотеатр отлично вписался в обновленную улицу и стал подарком всем жителям ко Дню города,подчеркнул Владислав Пинаев.