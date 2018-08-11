Рок-трамвай проедет по Нижнему Тагилу 19 августа

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Жители Нижнего Тагила 19 августа смогут попасть на рок-трамвай.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
Событие объединит в одном месте исполнителей и любителей рок-музыки.
Организаторами события стали «Тагильский трамвай» и «Альянс: делай свое дело». Специально заказанный трамвай проедет по Нижнему Тагилу под музыку знакомых многим исполнителей.
Организаторы обещают исполнить композиции групп «Алиса», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Сплин», «Би-2», «Мумий Тролль» и другую классику русского рока. Также музыканты исполнят песни собственного сочинения.
Музыкальный трамвай стартует 19 августа в 18:30. Вход в транспортное средство будет осуществляться по специальным билетам. Информация в группе «Альянс: делай свое дело».
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