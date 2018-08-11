Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем города–2018

11 августа врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к жителям с поздравлениями с Днем города. Временно исполняющий полномочия мэра города кратко подвел итоги развития Нижнего Тагила за последние годы.

Уважаемые тагильчане, дорогие ветераны! От всей души поздравляю Вас с Днем города! За последние годы многое сделано для того, чтобы Нижний Тагил стал современным городом, светлым, чистым и комфортным! поздравил горожан врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Также Владислав Пинаев рассказал о планах и подготовке к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.

Всего четыре года отделяют нас от 300-летия Нижнего Тагила. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина дан старт подготовке к этой знаменательной дате. При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева мы ведем большую работу по продвижению масштабных проектов, сообщил Владислав Пинаев.

Врио мэра Нижнего Тагила считает, что мост через Тагильский пруд, обновленная система водоснабжения, легкоатлетический манеж и детские сады должны стать настоящим подарком тагильчанам к 300-летию города. Владислав Пинаев сообщил, что планируется реконструкция архитектурного комплекса заводоуправления Демидовых.

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