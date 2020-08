Астрологи рассказали, какие знаки зодиака 12 августа смогут решить свои проблемы

Астрологический прогноз на 12 августа. Некоторым знакам зодиака откроются новые перспективы, а кому-то рекомендовано укротить свои эмоции, чтобы избежать ссор.

Овен Первая половина дня принесет сложности в налаживании деловых контактов. Также не исключены проблемы и задержки с подписанием важных бумаг. Во второй половине дня астрологи советуют найти время для отдыха. А если есть возможность, то в этот день лучше взять отгул или не планировать ничего важного в работе и бизнесе. Телец Представителям этого знака 12 августа лучше проявить терпение и настойчивость. Тогда положительный результат не заставит себя ждать. Во второй половине дня Тельцов может ожидать неприятный разговор с близкими. Астрологи рекомендуют постараться сгладить углы и избежать конфликтов. Если же ссора произойдет, то ее последствия могут еще долго омрачать настроение. Близнецы Для Близнецов день обещает быть плодотворным. Откроются новые перспективы, будет удаваться реализация планов, которые долгое время оставались под вопросом. Прекрасный день для обсуждения перспектив. Также можно заложить основу для каких-либо сделок, созданный в этот день фундамент отношений с коллегами и партнерами обещает быть прочным. 12 августа можно наладить отношения с близкими, а также планировать откровенные разговоры. Рак Сдерживать эмоции завтра будет довольно сложно. Не исключены разногласия со старыми знакомыми и друзьями. Могут всплыть давнишние обиды. Старайтесь быть деликатными в общении, не затрагивать в разговорах болезненных тем, есть риск самому выйти из себя и разозлить собеседника. Также есть вероятность совершить мелкие и досадные оплошности. Но помните, всегда рядом находится кто-то готовый подставить свое плечо — посмотрите вокруг. Лев 12 августа будет не самым простым днем в сфере коммуникаций. Важные разговоры лучше отложить, есть риск быть неправильно понятыми. Львам завтра вообще стоит проявить осторожность во всем. Этот день благоприятен для самостоятельной работы. Если никто не будет мешать, то реализация планов пройдет быстрее. Ожидаются небольшие денежные поступления, которые смогут приятно скрасить конец дня. Дева Начало дня будет благоприятствовать решению важных задач. Поэтому, если накопились дела, смело расправляйтесь с ними до полудня. К вечеру же астрологи предрекают снижение позитивных тенденций, есть риск разногласий и взаимных претензий с близкими. Общение с родственниками 12 августа лучше минимизировать. Посвятите вечер тишине и спокойствию. Весы Не ленитесь и тогда день пройдет динамично и плодотворно. Не нужно бояться сложных задач, если взяться за них завтра, все должно пройти гладко. Особых трудностей в работе день не несет. Также астрологи говорят о высокой вероятности денежных поступлений. Этот день благоприятен для покупок, а также обновления интерьера. Скорпион В этот день ваши способности убеждения будут круче, чем у любого гуру маркетинга. Можно смело обсуждать любые вопросы как по работе, так и личного характера. Завтра в вашей правоте никто не сможет усомниться, самое время начать разговор, который откладывали на потом. Есть вероятность, что придется взяться за сложные задачи. Но к концу дня вы сможете с облегчением выдохнуть и похвалить себя. Полезно себя чем-нибудь побаловать. Стрелец Астрологи не рекомендуют представителям этого знака зодиака начинать что-то новое. Не исключены трудности уже на первом этапе начинаний, потратите много времени, а результат будет минимальным. Завтра вам потребуется поддержка окружающих, не стесняйтесь говорить об этом. А если получите отказ, не впадайте в уныние. Если все-таки предстоит важный разговор — сохраняйте мягкость. Даже если диалог пойдет не в том русле, решение будет найдено. Козерог Завтра Козерогу нужно много терпения. Очень много. Люди, на помощь которых вы рассчитывали, окажутся заняты. Все придется делать самостоятельно и полагаться только на себя. Во второй половине дня тучи немного рассеются и откроют новые горизонты. Смело можно начать что-либо планировать. Не исключено, что вы найдете нестандартные решения сложных задач, а также решитесь попробовать что-то новое. Водолей День обещает быть очень ярким и интересным. Но не стоит забывать о взвешенности решений, не соглашайтесь ни на что под влиянием эмоций, предварительно все взвесьте, рассчитайте силы и возможности. Если будет нужно — обратитесь за советом к старым и проверенным знакомым. Не отказывайте себе в веселье и удовольствии. Вечером могут поступить неожиданные предложения, на которые вы не сможете ответить отказом.

