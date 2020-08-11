Астрологи рассказали, какие знаки зодиака 12 августа смогут решить свои проблемы

Водолей

День обещает быть очень ярким и интересным. Но не стоит забывать о взвешенности решений, не соглашайтесь ни на что под влиянием эмоций, предварительно все взвесьте, рассчитайте силы и возможности. Если будет нужно — обратитесь за советом к старым и проверенным знакомым. Не отказывайте себе в веселье и удовольствии. Вечером могут поступить неожиданные предложения, на которые вы не сможете ответить отказом.