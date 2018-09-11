Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
5 тагильских школьников получили премию губернатора Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
57286ccdd7193a7f1e980eb2f9b08c4a686308288feed0058d8a454d wb3pu3f.png.1024x0 q85

5 тагильских школьников получили премию губернатора Свердловской области

Сегодня, 07:30Свободное время
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле