5 тагильских школьников получили премию губернатора Свердловской области
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Среди 50-ти приглашённых на награждение премией губернатора Свердловской области лауреатов оказались и 5 нижнетагильских школьников. Ребята проявили себя в различных сферах, начиная от спорта и заканчивая конструированием ракет.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 сентября в Екатеринбурге 5 учащихся школ Нижнего Тагила удостоились премии губернатора Свердловской области. Лауреатами стали Егор Черных, Вячеслав Токарев, Анастасия Просвиркина, Евгений Никитин и Алексей Пирогов.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Как сообщает «Тагил-ТВ», ребята достигли существенных успехов в своих областях и смогли сделать так, чтобы о них заговорили за пределами Нижнего Тагила.
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