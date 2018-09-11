Нижнетагильский драмтеатр поедет на фестиваль еврейской культуры

27 сентября в Екатеринбурге стартует третий фестиваль современной еврейской культуры. Спектакль Игоря Булыгина «Поминальная молитва» Нижнетагильского драматического театра станет началом событий фестиваля, которые пройдут в Ельцин-Центре, Театре эстрады, джаз-клубе EverJazz, Театре юного зрителя, фотогалерее «Март».

С 27 по 30 сентября гости фестиваля увидят плоды творчества еврейских мастеров в музыке, кино, фотографии, театральном и танцевальном искусстве.