Шесть премьер представит Театр кукол Нижнего Тагила в юбилейном сезоне

Нижнетагильский театр кукол готовит своим зрителям сюрпризы в новом юбилейном 75-м сезоне.

В начале ноября состоится всероссийская акция «Ночь искусств». Гости будут приглашены на экскурсию по закулисью, примут участие в шоу-программе и мастер-классах.

Зимой вниманию юных зрителей будут представлены интермедия у ёлки «Волшебный бал Деда Мороза», спектакли «Сказки Бабушки Зимы» и «Моя первая ёлочка».

Весна принесет с собой волшебные сказки «Царевна Несмеяна» и «Аленький цветочек».

Юбилейная премьера станет завершением театрального сезона. Подробности постановки будут известны позже.

Кроме сказочных постановок театр готовит выпуск проекта «Театр.book», в репертуаре которого появится история Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе».

Фестиваль-конкурс юных актеров «Золотой ключик» в юбилейном сезоне пройдет для театральных коллективов детских садов и для учеников начальной школы.

«Детский экспертный совет» также продолжит работу в грядущем сезоне.