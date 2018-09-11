Шесть премьер представит Театр кукол Нижнего Тагила в юбилейном сезоне
Шесть премьерных представлений, творческие проекты и юбилейный спектакль ждут зрителей Театра кукол в Нижнем Тагиле в 75-м сезоне.
Нижнетагильский театр кукол готовит своим зрителям сюрпризы в новом юбилейном 75-м сезоне.
В начале ноября состоится всероссийская акция «Ночь искусств». Гости будут приглашены на экскурсию по закулисью, примут участие в шоу-программе и мастер-классах.
Зимой вниманию юных зрителей будут представлены интермедия у ёлки «Волшебный бал Деда Мороза», спектакли «Сказки Бабушки Зимы» и «Моя первая ёлочка».
Весна принесет с собой волшебные сказки «Царевна Несмеяна» и «Аленький цветочек».
Юбилейная премьера станет завершением театрального сезона. Подробности постановки будут известны позже.
Кроме сказочных постановок театр готовит выпуск проекта «Театр.book», в репертуаре которого появится история Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе».
Фестиваль-конкурс юных актеров «Золотой ключик» в юбилейном сезоне пройдет для театральных коллективов детских садов и для учеников начальной школы.
«Детский экспертный совет» также продолжит работу в грядущем сезоне.
А в ноябре 2018 года премьера прошедшего года «Волшебное кольцо» станет участником театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays».