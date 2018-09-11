Традиционный «Забег в гору» прошёл в лесном массиве Крутики

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ежегодное соревнование легкоатлетов «Забег в гору» прошло в минувшее воскресенье. Дистанция на 500 метров расположилась близ села Петрокаменское.
Особенность забега состояла в том, что трасса была проложена на постоянном подъёме. Это в разы усложняло прохождение дистанции. В забеге участвовали 104 спортсмена.
Самым быстрым среди мужчин стал Казанцев Александр, а среди девушек – Овчинникова Оксана. Они, являясь школьниками, поставили рекорд и среди этой категории спортсменов.
Самому старшему участнику соревнований было 72 года. В своей возрастной категории он пришёл к финишу вторым.
С полными результатами соревнований можно ознакомиться на сайте «grgo.ru».
Следующим массовым спортивным мероприятием, закрывающим легкоатлетический сезон этого года, станет «Кросс Наций–2018».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей