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Традиционный «Забег в гору» прошёл в лесном массиве Крутики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Традиционный «Забег в гору» прошёл в лесном массиве Крутики

Вчера, 01:30Свободное время
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