Традиционный «Забег в гору» прошёл в лесном массиве Крутики

Особенность забега состояла в том, что трасса была проложена на постоянном подъёме. Это в разы усложняло прохождение дистанции. В забеге участвовали 104 спортсмена.

Самым быстрым среди мужчин стал Казанцев Александр, а среди девушек – Овчинникова Оксана. Они, являясь школьниками, поставили рекорд и среди этой категории спортсменов.

Самому старшему участнику соревнований было 72 года. В своей возрастной категории он пришёл к финишу вторым.

С полными результатами соревнований можно ознакомиться на сайте «grgo.ru».