В Нижнем Тагиле прошел чемпионат по профмастерству среди людей с ОВЗ
Сегодня, 18:45Свободное времяФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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11 сентября в Нижнем Тагиле прошел этап чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» среди людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Региональный чемпионат прошел по направлению «Токарные работы на станках с ЧПУ». Слабослышащие и глухонемые студенты должны были за определённое время написать программу и выточить на станке деталь. Качество работ оценивало жюри.
Те конкурсанты, которые сегодня показали лучшие результаты, завтра отправятся в Екатеринбург. Они примут участие в финальных мероприятиях чемпионата.
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Почетным гостем на соревнованиях стал глава города Владислав Пинаев. Он отметил, что был впечатлён увиденным. Также мэр сказал, что в дальнейшем в Нижнем Тагиле будут разработаны мэры поддержки подобных инициатив.
Поддержать молодых ребят и дать им возможность реализовать свои профессиональные амбиции – это очень хорошая цель,сказал мэр Нижнего Тагила.
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