В Нижнем Тагиле прошел чемпионат по профмастерству среди людей с ОВЗ

Региональный чемпионат прошел по направлению «Токарные работы на станках с ЧПУ». Слабослышащие и глухонемые студенты должны были за определённое время написать программу и выточить на станке деталь. Качество работ оценивало жюри.

Те конкурсанты, которые сегодня показали лучшие результаты, завтра отправятся в Екатеринбург. Они примут участие в финальных мероприятиях чемпионата.

Почетным гостем на соревнованиях стал глава города Владислав Пинаев. Он отметил, что был впечатлён увиденным. Также мэр сказал, что в дальнейшем в Нижнем Тагиле будут разработаны мэры поддержки подобных инициатив.