В Нижнетагильской филармонии состоялось открытие творческого сезона
Сегодня, 10:17Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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25-й творческий сезон открылся 10 сентября в Нижнетагильской филармонии, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
На сцене выступили оркестры «Демидов-камерата», «Тагил-бэнд» и «Тагильские гармоники», специальным гостем стал солист симфонического оркестра Мариинского театра из Санкт-Петербурга Никита Истомин, являющийся уроженцем Нижнего Тагила.
На торжественном мероприятии присутствовали глав города Владислав Пинаев, а также делегация из города-побратима Хеб.
Мэр поблагодарил коллектив филармонии за активное участие во всех городских мероприятиях и поздравил с началом очередного творческого сезона.
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