В Нижнетагильской филармонии состоялось открытие творческого сезона

На сцене выступили оркестры «Демидов-камерата», «Тагил-бэнд» и «Тагильские гармоники», специальным гостем стал солист симфонического оркестра Мариинского театра из Санкт-Петербурга Никита Истомин, являющийся уроженцем Нижнего Тагила.

На торжественном мероприятии присутствовали глав города Владислав Пинаев, а также делегация из города-побратима Хеб.