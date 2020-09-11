Астрологи рассказали каким знакам нужно отказаться от вредных привычек 12 сентября

Первая половина дня будет плодотворной. Все складывается удачно для решения дел, которые, казалось бы, зашли в тупик. После обеда могут возникать сложности в делах. Не теряйте хватку и не отпускайте руки, не лишним станет обращение за помощью к коллегам. Стоит воздержаться от косметических процедур, вероятность получить нежелательный результат слишком высока.
Вам потребуется всё благоразумие. В работе стоит руководствоваться только фактами, фантазия может стать причиной ошибок. Внимательно отнеситесь к трате ваших финансов. Не делайте необдуманных покупок, лучше обратитесь к близким за помощью в принятии решения. Хороший день для занятий физическими упражнениями. Постарайтесь потратить как можно больше энергии. А вот в отношениях со второй половиной от советов посторонних лучше воздержаться. Лучше предоставьте партнеру принимать все решения самостоятельно.
Спокойный день. Стоит воздержаться от лишних споров. Это создает не только много проблем, но и расходует ваши силы. Отнеситесь ответственно к рабочим вопросам, иначе есть риск наделать ошибок. Ваши усилия заметят и оценят. Не исключено, что начальство предложит повышение. Вечер сулит неожиданные приятные встречи, возможно романтические. Не позволяйте себе быть слишком болтливыми, ваши слова могут отпугнуть симпатичного вам человека.
Будет сложно найти общий язык с окружающими. Множество спорных и конфликтных ситуаций потребуют вашего умения искать компромисс. Ваша способность к пониманию и соучастию очень поможет в этом вопросе. Возможно, придётся задуматься о поиске нового места работы. Возможны конфликты, из-за которых вы ощутите состояние эмоционального перенапряжения. Для снятия стресса можно сходить на шоппинг.
Бргатый на новые ощущения день. Если вы захотите попробовать себя в новой сфере, то слушайте интуицию, которая вам подскажет, как правильно поступить. День благоприятен для общения с окружающими. Возможно, вы помиритесь с близкими, с которыми давно поссорились. Воздержитесь от занятий спортом. Рекомендуется расслабиться и сходить на косметические процедуры. В любовных делах не захочется спорить и стоять на своем, что приятно удивит вашего партнера и укрепит отношения.
Отличный день, чтобы открыть себя чему-то новому. Способность учиться и быстро воспринимать информацию будет на самом высоком уровне. В новых для себя делах, не бойтесь просить помощи у близких и коллег. Ответственность и исполнительность помогут решить даже самые сложные вопросы. Особое внимание стоит обратить на рацион, а ещё можно заняться физическими нагрузками. В отношениях стоит быть сдержанней. Ваша вторая половина может открыться с той стороны, с которой вы не ожидаете, постарайтесь воздержаться от упреков и взвешивайте свои слова.
Лучше всего посвятить день хорошему отдыху. На работе появится слишком много раздражительных факторов. Лучше всего провести время с близкими людьми, которые вас прекрасно понимают. У вас появится много креативных идей. Спортом лучше не заниматься и вообще избегать больших физических нагрузок. С любимым человеком избегайте разговоров на щекотливые темы
Уверенность в себе принесет хорошие плоды в работе. Коллеги будут удивляться вашим успехам и трудоспособности. В этот день ваши навыки коммуникации будут на высоте. Легко найдете общий язык с абсолютно любым человеком, что благоприятно скажется на вашей привлекательности. Нежелательны ограничения в еде, диеты лучше отложить на другой день. Если в отношениях надоело спокойствие и однообразие, то попробуйте проявить свою оригинальность, скорее всего, в этот день ваш партнер оценит ее и ответит взаимностью.
Уравновешенный во всех отношениях день. Без ярких позитивных или негативных моментов. Заняться можете чем угодно. В работе следует избегать монотонных задач. Возьмитесь за дела, которые требуют нестандартного подхода. Во второй половине дня возможны приятные вести от близких людей. Из-за плотного графика возможно ослабление здоровья. Астрологи советуют прогулки на свежем воздухе и физические упражнения, которые приносят не только нагрузку на мышцы, но и помогают расслабиться духовно.
День, когда вы больше будете помогать другим, чем себе. Хорош для деловых встреч и переговоров. Не исключены новые приятные знакомства. Близкие, скорее всего, обратятся к вам за помощью. Во второй половине дня возможны приятные вести оттуда, откуда вы их не ждали. Благоприятный день, чтобы заняться косметическими процедурами — можно сходить в парикмахерский салон, поэкспериментировать с образом. Не помешает сменить гардероб.
Все важные дела лучше решить в первой половине дня. На деловых встречах удастся произвести положительно впечатление, что благоприятно отразится на итогах. Вторую половину дня лучше посвятить расслабляющему отдыху и восстановлению организма. Сделайте над собой усилие и откажитесь от вредных привычек. Не стоит зацикливаться на своей внешности, лучше как следует разобраться во внутренних ощущениях. В отношениях со второй половиной может попытаться вмешаться бывший партнер. Не поддавайтесь на провокация и забудьте о прошлом.
Завтра будет сложный день. Не пытайтесь проявить себя на работе. Этого никто не оценит. Постарайтесь сосредоточиться на своих делах. Если будете витать в облаках, то зря потратите рабочий день. Также уделите внимание здоровью, особенно коже. В любовных делах ваша чуткость и умение поддержать сыграют вам на руку. Ваш партнер будет вдохновлен заботой, что поможет ему в решении личных проблем и укрепит ваши отношения.