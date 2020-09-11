Астрологи рассказали каким знакам нужно отказаться от вредных привычек 12 сентября

Дева

Отличный день, чтобы открыть себя чему-то новому. Способность учиться и быстро воспринимать информацию будет на самом высоком уровне. В новых для себя делах, не бойтесь просить помощи у близких и коллег. Ответственность и исполнительность помогут решить даже самые сложные вопросы. Особое внимание стоит обратить на рацион, а ещё можно заняться физическими нагрузками. В отношениях стоит быть сдержанней. Ваша вторая половина может открыться с той стороны, с которой вы не ожидаете, постарайтесь воздержаться от упреков и взвешивайте свои слова.