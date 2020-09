Астрологи рассказали каким знакам нужно отказаться от вредных привычек 12 сентября

Завтра некоторым знакам стоит обратить внимание на здоровье. Кому-то рекомендуется отказаться от вредных привычек.

Овен Первая половина дня будет плодотворной. Все складывается удачно для решения дел, которые, казалось бы, зашли в тупик. После обеда могут возникать сложности в делах. Не теряйте хватку и не отпускайте руки, не лишним станет обращение за помощью к коллегам. Стоит воздержаться от косметических процедур, вероятность получить нежелательный результат слишком высока. Телец Вам потребуется всё благоразумие. В работе стоит руководствоваться только фактами, фантазия может стать причиной ошибок. Внимательно отнеситесь к трате ваших финансов. Не делайте необдуманных покупок, лучше обратитесь к близким за помощью в принятии решения. Хороший день для занятий физическими упражнениями. Постарайтесь потратить как можно больше энергии. А вот в отношениях со второй половиной от советов посторонних лучше воздержаться. Лучше предоставьте партнеру принимать все решения самостоятельно. Близнецы Спокойный день. Стоит воздержаться от лишних споров. Это создает не только много проблем, но и расходует ваши силы. Отнеситесь ответственно к рабочим вопросам, иначе есть риск наделать ошибок. Ваши усилия заметят и оценят. Не исключено, что начальство предложит повышение. Вечер сулит неожиданные приятные встречи, возможно романтические. Не позволяйте себе быть слишком болтливыми, ваши слова могут отпугнуть симпатичного вам человека. Рак Будет сложно найти общий язык с окружающими. Множество спорных и конфликтных ситуаций потребуют вашего умения искать компромисс. Ваша способность к пониманию и соучастию очень поможет в этом вопросе. Возможно, придётся задуматься о поиске нового места работы. Возможны конфликты, из-за которых вы ощутите состояние эмоционального перенапряжения. Для снятия стресса можно сходить на шоппинг. Лев Бргатый на новые ощущения день. Если вы захотите попробовать себя в новой сфере, то слушайте интуицию, которая вам подскажет, как правильно поступить. День благоприятен для общения с окружающими. Возможно, вы помиритесь с близкими, с которыми давно поссорились. Воздержитесь от занятий спортом. Рекомендуется расслабиться и сходить на косметические процедуры. В любовных делах не захочется спорить и стоять на своем, что приятно удивит вашего партнера и укрепит отношения. Дева Отличный день, чтобы открыть себя чему-то новому. Способность учиться и быстро воспринимать информацию будет на самом высоком уровне. В новых для себя делах, не бойтесь просить помощи у близких и коллег. Ответственность и исполнительность помогут решить даже самые сложные вопросы. Особое внимание стоит обратить на рацион, а ещё можно заняться физическими нагрузками. В отношениях стоит быть сдержанней. Ваша вторая половина может открыться с той стороны, с которой вы не ожидаете, постарайтесь воздержаться от упреков и взвешивайте свои слова. Весы Лучше всего посвятить день хорошему отдыху. На работе появится слишком много раздражительных факторов. Лучше всего провести время с близкими людьми, которые вас прекрасно понимают. У вас появится много креативных идей. Спортом лучше не заниматься и вообще избегать больших физических нагрузок. С любимым человеком избегайте разговоров на щекотливые темы Скорпион Уверенность в себе принесет хорошие плоды в работе. Коллеги будут удивляться вашим успехам и трудоспособности. В этот день ваши навыки коммуникации будут на высоте. Легко найдете общий язык с абсолютно любым человеком, что благоприятно скажется на вашей привлекательности. Нежелательны ограничения в еде, диеты лучше отложить на другой день. Если в отношениях надоело спокойствие и однообразие, то попробуйте проявить свою оригинальность, скорее всего, в этот день ваш партнер оценит ее и ответит взаимностью. Стрелец Уравновешенный во всех отношениях день. Без ярких позитивных или негативных моментов. Заняться можете чем угодно. В работе следует избегать монотонных задач. Возьмитесь за дела, которые требуют нестандартного подхода. Во второй половине дня возможны приятные вести от близких людей. Из-за плотного графика возможно ослабление здоровья. Астрологи советуют прогулки на свежем воздухе и физические упражнения, которые приносят не только нагрузку на мышцы, но и помогают расслабиться духовно. Козерог День, когда вы больше будете помогать другим, чем себе. Хорош для деловых встреч и переговоров. Не исключены новые приятные знакомства. Близкие, скорее всего, обратятся к вам за помощью. Во второй половине дня возможны приятные вести оттуда, откуда вы их не ждали. Благоприятный день, чтобы заняться косметическими процедурами — можно сходить в парикмахерский салон, поэкспериментировать с образом. Не помешает сменить гардероб. Водолей Все важные дела лучше решить в первой половине дня. На деловых встречах удастся произвести положительно впечатление, что благоприятно отразится на итогах. Вторую половину дня лучше посвятить расслабляющему отдыху и восстановлению организма. Сделайте над собой усилие и откажитесь от вредных привычек. Не стоит зацикливаться на своей внешности, лучше как следует разобраться во внутренних ощущениях. В отношениях со второй половиной может попытаться вмешаться бывший партнер. Не поддавайтесь на провокация и забудьте о прошлом. Рыбы Завтра будет сложный день. Не пытайтесь проявить себя на работе. Этого никто не оценит. Постарайтесь сосредоточиться на своих делах. Если будете витать в облаках, то зря потратите рабочий день. Также уделите внимание здоровью, особенно коже. В любовных делах ваша чуткость и умение поддержать сыграют вам на руку. Ваш партнер будет вдохновлен заботой, что поможет ему в решении личных проблем и укрепит ваши отношения.

