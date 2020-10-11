В Невьянске участники внедорожного спринта старались не увязнуть в «уральской грязи»

Состязание проходило на территории аэродрома Быньги, участникам из 48 экипажей предстояло показать себя в четырех категориях: «Стандарт», «Экстрим», «Туризм» и «Квадроциклы». Гонщики ездили по глубоким лужам и болотистой местности, стараясь не увязнуть. По словам организатора гонок Яны Крупянко, не всем удалось дойти до конца: несколько экипажей сошли с дистанции в связи с техническими неполадками, либо просто не смогли преодолеть грязь и болота.