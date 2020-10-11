В Невьянске участники внедорожного спринта старались не увязнуть в «уральской грязи»

В Невьянске участники внедорожного спринта старались не увязнуть в «уральской грязи»

Сегодня, 18:37Свободное времяPhoto: е1.ru
10 октября в Невьянске прошел внедорожный спринт «Off Road: Уральская Грязь 2020», сообщает Е1.

Состязание проходило на территории аэродрома Быньги, участникам из 48 экипажей предстояло показать себя в четырех категориях: «Стандарт», «Экстрим», «Туризм» и «Квадроциклы». Гонщики ездили по глубоким лужам и болотистой местности, стараясь не увязнуть. По словам организатора гонок Яны Крупянко, не всем удалось дойти до конца: несколько экипажей сошли с дистанции в связи с техническими неполадками, либо просто не смогли преодолеть грязь и болота.

Несмотря на габариты техники и специфику дисциплины, в данном виде спорта есть девушки — и в роли пилотов, и в роли штурманов, при этом уверенно занимают лидирующие места на подиуме,подчеркнула Крупянко.

Зрители, решившие не только наблюдать, также имели возможность прыгнуть с парашютом, либо прокатиться на самолете Ан-2.

Напомним, в Нижнем Тагиле в спортшколе «Старый соболь» начались межрегиональные соревнования первенства России по баскетболу среди девушек 2006 года рождения.

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