Экстремалы из Екатеринбурга прокатились на серфах по реке Чусовой
Сегодня, 12:16Свободное времяФото: Alex Kaktuz
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5 ноября несколько экстремалов из Екатеринбурга, стоя на досках для серфинга и помогая себе веслом, проплыли по реке Чусовой.
Сюжеты: Екатеринбург
Такой экстремальный вид спорта называется «сапсерфинг», и он популярен в Европе. Однако примечательно, что уральцы решили покорить Чусовую, когда наступили первые морозы и выпал снег.
Как рассказал один из экстремалов Михаил Пальцев, в тот день, несмотря на выпавший снег, было всего 0 градусов, поэтому удалось прокатиться.
Для сплава серферы надели теплые гидрокостюмы и развели костер на берегу, чтобы греться. По времени маршрут занял 1,5 часа.
В следующий раз экстремалы планируют прокатиться по Чусовой весной, пишет E1.ru.
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