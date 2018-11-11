Экстремалы из Екатеринбурга прокатились на серфах по реке Чусовой

Такой экстремальный вид спорта называется «сапсерфинг», и он популярен в Европе. Однако примечательно, что уральцы решили покорить Чусовую, когда наступили первые морозы и выпал снег.

Как рассказал один из экстремалов Михаил Пальцев, в тот день, несмотря на выпавший снег, было всего 0 градусов, поэтому удалось прокатиться.

Для сплава серферы надели теплые гидрокостюмы и развели костер на берегу, чтобы греться. По времени маршрут занял 1,5 часа.