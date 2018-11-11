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Экстремалы из Екатеринбурга прокатились на серфах по реке Чусовой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экстремалы из Екатеринбурга прокатились на серфах по реке Чусовой

Сегодня, 12:16Свободное времяФото: Alex Kaktuz
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