Нижнетагильский музей изобразительных искусств принимает участие в конкурсе музеев РФ

С 4 по 26 ноября проходит всероссийское народное онлайн-голосование «Мой любимый музей». Жители Нижнего Тагила могут проголосовать за музей изобразительных искусств, который принимает участие в конкурсе, на портале «Культура.РФ».

Организаторы называют целью акции демонстрацию преданности посетителей, которые ценят деятельность музея в своем городе. В данном конкурсе могут принять участие учреждения из всех регионов России.

В настоящий момент на портале представлена информация более чем о 4000 музеях со всей страны. Для того чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться. Предлагается функция авторизации через аккаунт в социальных сетях. Каждый пользователь может отдать свой голос один раз в сутки.