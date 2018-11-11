Нижнетагильский музей изобразительных искусств принимает участие в конкурсе музеев РФ
4 ноября стартовало голосование во всероссийском конкурсе «Мой любимый музей-2018», в котором принимает участие Нижнетагильский музей изобразительных искусств.
С 4 по 26 ноября проходит всероссийское народное онлайн-голосование «Мой любимый музей». Жители Нижнего Тагила могут проголосовать за музей изобразительных искусств, который принимает участие в конкурсе, на портале «Культура.РФ».
Организаторы называют целью акции демонстрацию преданности посетителей, которые ценят деятельность музея в своем городе. В данном конкурсе могут принять участие учреждения из всех регионов России.
В настоящий момент на портале представлена информация более чем о 4000 музеях со всей страны. Для того чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться. Предлагается функция авторизации через аккаунт в социальных сетях. Каждый пользователь может отдать свой голос один раз в сутки.
Нижнетагильский муниципальный музей изобразительных искусств был создан при содействии маршала Георгия Жукова в 1943 году. Сегодня коллекция музей включает почти 10 000 произведений русского и западноевропейского искусства XVI – начала XXI веков. Кроме того, здесь представлены работы декоративно-прикладного и народного искусства. Одной из значимых коллекций музея является собрание тагильских подносов 1970-2000-х гг., являющейся одной из лучших на Урале.