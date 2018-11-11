Тагильские многодетные семьи создавали подводные пейзажи на творческом мастер-классе

На творческий мастер-класс «Морская фантазия», который прошёл 8 ноября, пришло много детей и взрослых. Участникам было предложено создать собственный подводный пейзаж, используя ракушки, камушки, водоросли. Ну а затем предстояло населить созданный мир водными обитателями.