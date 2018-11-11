Тагильские многодетные семьи создавали подводные пейзажи на творческом мастер-классе
Сегодня, 09:30Свободное времяФото: ГАУ СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил
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Для замещающих и многодетных семей Нижнего Тагила прошёл творческий мастер-класс «Морская фантазия». Мероприятие с таинственным названием собрало участников в Музее природы и охраны окружающей среды.
Сюжеты: Нижний Тагил
На творческий мастер-класс «Морская фантазия», который прошёл 8 ноября, пришло много детей и взрослых. Участникам было предложено создать собственный подводный пейзаж, используя ракушки, камушки, водоросли. Ну а затем предстояло населить созданный мир водными обитателями.
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В результате у каждого взрослого и ребёнка появилась собственная «Морская картина», которую по возвращению домой можно повесить на видное место, сообщает ГАУ СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил.
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