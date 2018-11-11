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Тагильские многодетные семьи создавали подводные пейзажи на творческом мастер-классе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Sam 2957 0

Тагильские многодетные семьи создавали подводные пейзажи на творческом мастер-классе

Сегодня, 09:30Свободное времяФото: ГАУ СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил
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