Спектакль Нижнетагильского театра кукол стал лучшим на фестивале «Коляда-Plays 2019»

Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» прошёл в Екатеринбурге в тринадцатый раз. В нём принимают участие постановки по пьесам Николая Коляды из последних трёх театральных сезонов, а также молодых уральских драматургов и лауреатов Международного конкурса драматургов «Евразия».

В этом году в программе участвовали 20 спектаклей их России, Финляндии и Казахстана. Театр кукол из Нижнего Тагила представил спектакль «Аленький цветочек», созданный по пьесе Николая Коляды. Сказка представлена в формате моноспектакля.