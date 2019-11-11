Спектакль Нижнетагильского театра кукол стал лучшим на фестивале «Коляда-Plays 2019»
Сегодня, 17:43Свободное времяФото: Нижнетагильский театр кукол
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Спектакль Нижнетагильского театра кукол «Аленький цветочек» получил специальный диплом, как лучшая постановка для детей, на международном фестивале «Коляда-Plays 2019», сообщает пресс-служба теетра.
Сюжеты: Нижний Тагил
Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» прошёл в Екатеринбурге в тринадцатый раз. В нём принимают участие постановки по пьесам Николая Коляды из последних трёх театральных сезонов, а также молодых уральских драматургов и лауреатов Международного конкурса драматургов «Евразия».
В этом году в программе участвовали 20 спектаклей их России, Финляндии и Казахстана. Театр кукол из Нижнего Тагила представил спектакль «Аленький цветочек», созданный по пьесе Николая Коляды. Сказка представлена в формате моноспектакля.
Постановка получила специальный диплом «Лучший спектакль для детей». Кроме того, профессиональные театральные критики высоко оценили спектакль.
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