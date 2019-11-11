ВКонтакте представила студенческий тариф на музыкальную подписку

В России она будет стоить 75 рублей в месяц. Нужно лишь заполнить небольшую анкету: указать название учебного заведения и приложить фотографии студенческого билета. Предложение действует в странах СНГ и в Грузии.

Слушать музыку по специальной цене можно в течение четырёх лет. Достаточно подтверждать свой статус студента: раз в год присылать чат-боту пару снимков зачётной книжки.

Подробную информацию по оформлению подписки можно найти в сообществе «Музыка ВКонтакте»: vk.com/vkmusic