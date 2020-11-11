Астрологи рассказали каким знакам зодиака стоит посетить спа-салон 12 ноября

Скорпион

Вы легко добиваетесь успеха в любом деле. Звезды вам благоволят. А еще ваш энтузиазм не знает границ. День прекрасно подходит для любых творческих начинаний. Вы максимально полезны для окружающих, а потому ваша поддержка для них как нельзя кстати. Отличный период для проявления инициативы в отношениях. С большей долей вероятности она будет поддержана. На работе вы достигните желаемого успеха благодаря своей энергичности. Возможны неожиданные перемены во второй половине дня, которые заставят изменить планы. Но учтите, к вечеру вы будете вымотаны, так как от вас потребуется много энергии в течение дня. Кроме того, удачны сутки и для решения финансовых вопросов. В отношениях вам придется сделать выбор между любимым человеком и работой. Придется искать баланс, чтобы завершить важный проект и не оставить без внимания свою вторую половину.