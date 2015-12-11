Ассоциация помощи людям с особенностями в развитии и ментальной инвалидностью представит первый благотворительный спектакль

Цель ассоциации – привлечь внимание к проблеме, которая затрагивает все большее количество семей. Благотворительный проект, который Творческое объединение мастерских (ТОМ) под руководством Сергея Голомазова осуществляет совместно с Центром лечебной педагогики (ЦЛП) – про них и для них. Героями спектакля «Особые люди» стали родители детей с особенностями развития, сотрудники благотворительных фондов, психологи, чиновники.

Большинство граждан общества упорно не желают видеть, что рядом с ними существует множество людей, лишенных способности общаться, двигаться, видеть, слышать. Людей, по тем или иным причинам находящихся в постоянной борьбе за жизнь. Невежество, пренебрежение, предрассудки и страх — вот те социальные факторы, которые на протяжении всей истории являлись препятствием для развития способностей этих людей и вели к их изоляции. Потеря громадного человеческого потенциала людей с ограниченными возможностями обедняет наше общество. Нужны изменения в отношении к этим людям, которые сделали бы возможной их полную интеграцию во все сферы жизни общества. Мы сочли необходимым внести свой вклад в осуществление такого сдвига говорят авторы проекта «Особые люди».

Изучая проблему, мы столкнулись с текстами, которые были написаны родителями особенных детей, в том числе — аутистов. Среди текстов оказались замечательные произведения, обладающие несомненными художественными достоинствами. Так появилось несколько пронзительных новелл, приоткрывающих дверь в мир людей с особой потребностью в любви, которые легли в основу пьесы «Особые люди» (А.Игнашев).

Автором литературной переработки стал Артемий Николаев. Режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной, художественный руководитель ТОМа, профессор ГИТИСа Сергей Голомазов. Так и появился спектакль «Особые люди».

…А пьеса про страну аутистов, про нас — аутистов. Разговор о проблемах особых детей, особых людей и их родителей, на мой взгляд, лишь предлог для размышления вокруг куда более глубоких проблем. Это разговор о нравственном аутизме. Это пьеса-протест, бунт, в какой-то своей части, почти социальный протест, против нравственной глухоты и равнодушия социума, общества, государства и, в конечном счёте, это разговор о разрушающей природе нашего глубокого невежества и жестокости по отношению к особости и необычности мышления человека, инако-мыслию. Я услышал в этом материале это сообщил режиссер Сергей Голомазов.

Спектакль состоится 22 декабря в ДК Железнодорожников. 20% будущих зрителей – люди с ограниченными возможностями и их родные. Все сборы от спектакля пойдут на оказание помощи людям с заболеваниями аутического спектра в Екатеринбурге.

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