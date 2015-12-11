Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2016»
11 декабря 2015, 09:50Свободное времяАлександра Логинова
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Певец Сергей Лазарев сообщил в соцсети Instagram, что примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение», передает РИА Новости.
Рад вам сообщить, что я буду представлять Россию на Международном конкурсе песни «Евровидение 2016», который пройдет в мае в Швеции написал он.
В этом году от России на «Евровидение» ездила Полина Гагарина. Певица, исполнившая песню A Million Voices, заняла второе место. Первым стал швед Монс Сельмерлев.
Впервые международный конкурс «Евровидение» прошел в 1956 году. РФ принимает в нем участие с 1994 года.
Скачать клипы любимых исполнителей можно на сайте http://vipclips.net/.
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