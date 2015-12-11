Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2016»

Рад вам сообщить, что я буду представлять Россию на Международном конкурсе песни «Евровидение 2016», который пройдет в мае в Швеции написал он.

В этом году от России на «Евровидение» ездила Полина Гагарина. Певица, исполнившая песню A Million Voices, заняла второе место. Первым стал швед Монс Сельмерлев.

Впервые международный конкурс «Евровидение» прошел в 1956 году. РФ принимает в нем участие с 1994 года.