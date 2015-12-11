В Нижнем Тагиле на Театральной площади начали установку главной новогодней ёлки города (ФОТО)
11 декабря 2015, 16:00Свободное времяДенис Таратонов
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На Театральной площади Нижнего Тагила строители ледового городка приступили к сборке новогодней ёлки. На данный момент установлен центральный ствол, который скоро украсят зелёными ветвями, а затем и украшениями.
Сюжеты: Нижний Тагил
За прошедшие с начала строительства дни на площади был установлен заборчик, огораживающий территорию городка со стороны центральной библиотеки. Растёт, постепенно охватывая периметр, ограждение изо льда. На площади постепенно стали появляться ледяные скульптуры.
Нижний Тагил полным ходом готовится к встрече Нового Года.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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