Уральские квнщики запускают на СТС проект «Хочу в пельмени»
Сегодня, 09:53Свободное времяФото: Уральские пельмени/vk.com/pelmeny_tv
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«Уральские пельмени» запускают на СТС шоу по поиску талантов, пишет 66 ру.
Конкурс по поиску талантов будет называться «Хочу в пельмени» (наподобие шоу по поиску певиц «Хочу в ВиаГру»). Телепередача будет состоять из 20 серий, в которых юмористам нужно преодолевать разные испытания. В финале окажутся только пять человек. Они будут бороться за право стать членом команды.
В настоящий момент уже отснята пилотная серия проекта, дата выхода передачи в эфир станет известна в 2020 году.
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