Уральские квнщики запускают на СТС проект «Хочу в пельмени»

Конкурс по поиску талантов будет называться «Хочу в пельмени» (наподобие шоу по поиску певиц «Хочу в ВиаГру»). Телепередача будет состоять из 20 серий, в которых юмористам нужно преодолевать разные испытания. В финале окажутся только пять человек. Они будут бороться за право стать членом команды.