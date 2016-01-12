Работа фотографа из Нижнего Тагила была признана лучшей на конкурсе Best of Russia

Его работа под названием «Надежда» была признана лучшей в номинации «Стиль».

На фотографии позирует обнажённая супруга фотографа – Надежда Майер.

Редакция TagilCity.ru напоминает о том, что работы тагильского фотографа Георгия Майера широко востребованы и признаны профессиональным сообществом.

Выставки работ фотохудожника проходили в том числе в Нижнем Тагиле.

ФОТО: Георгий Майер «Надежда»