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Работа фотографа из Нижнего Тагила была признана лучшей на конкурсе Best of Russia
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работа фотографа из Нижнего Тагила была признана лучшей на конкурсе Best of Russia

12 января 2016, 17:00Свободное времяПавел Щербина
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