Работа фотографа из Нижнего Тагила была признана лучшей на конкурсе Best of Russia
12 января 2016, 17:00Свободное времяПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как сообщает Ura.ru, в конкурсе Best of Russia участвовало 25 тысяч работ от разных фотохудожников, но отмечены жюри были только 297. В это число и вошёл снимок нашего земляка Георгия Майера.
Сюжеты: Нижний Тагил
Его работа под названием «Надежда» была признана лучшей в номинации «Стиль».
На фотографии позирует обнажённая супруга фотографа – Надежда Майер.
Редакция TagilCity.ru напоминает о том, что работы тагильского фотографа Георгия Майера широко востребованы и признаны профессиональным сообществом.
Выставки работ фотохудожника проходили в том числе в Нижнем Тагиле.
ФОТО: Георгий Майер «Надежда»
© Эрик Х., TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей