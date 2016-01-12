В Нижнем Тагиле осужденные изготовили оригинальные новогодние игрушки (ФОТО)

Иван Ш. изготовил Деда Мороза, а Иван К. сшил мягкую игрушку обезьяны. Особое место заняла композиция осужденного Дениса К., который собрал воедино целую композицию, в которую вошли разукрашенная елочка, рядом с ней встали Дед Мороз, Снеговик, запряженная в повозку Коза, везущая новую хозяйку 2016 года, а также поместилась Обезьяна в наряде Санта Клауса. На украшение этой композиции использовались самые простые и доступные материалы: бумага, ватные салфетки, краски, клей, фольга из конфетных оберток и пластмассовая бутылка. В итоге, композиция Дениса К. заняла первое место в ЛИУ-51. Елочки и другие поделки стали украшением новогоднего праздника, ведь все они были сделаны умельцами из ЛИУ-51.