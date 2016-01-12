В Нижнем Тагиле осужденные изготовили оригинальные новогодние игрушки (ФОТО)
В ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил) осужденные приняли участие в творчестве новогоднем конкурсе самодельных игрушек. В каждом отряде осужденные мастерили елочки разных конфигураций и расцветок, обезьянок и дедов Морозов.
При изготовлении использовали пластичные материалы, плетение, ручную вышивку.
Иван Ш. изготовил Деда Мороза, а Иван К. сшил мягкую игрушку обезьяны. Особое место заняла композиция осужденного Дениса К., который собрал воедино целую композицию, в которую вошли разукрашенная елочка, рядом с ней встали Дед Мороз, Снеговик, запряженная в повозку Коза, везущая новую хозяйку 2016 года, а также поместилась Обезьяна в наряде Санта Клауса. На украшение этой композиции использовались самые простые и доступные материалы: бумага, ватные салфетки, краски, клей, фольга из конфетных оберток и пластмассовая бутылка. В итоге, композиция Дениса К. заняла первое место в ЛИУ-51. Елочки и другие поделки стали украшением новогоднего праздника, ведь все они были сделаны умельцами из ЛИУ-51.
Каждый участник конкурса был отмечен администрацией учреждения, а Дед Мороз вручил умельцам сладкие подарки.
© TagilCity.ru по материалам пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области