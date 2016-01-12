В женской колонии г. Нижний Тагил прошли новогодние мастер-классы (ФОТО)

Также за время новогодних праздников с осужденными были проведены три мастер-класса. Во-первых, по квиллингу - «Сувенир на Рождество», во время которого были показаны первоначальные, самые лёгкие приёмы квиллинга. Присутствующие выполнили в стиле «квиллинг» сувенир - яркую бабочку.

Во-вторых, мастер-класс по изготовлению куклы «Берегиня». С давних времён у славян «Берегиня» являлась оберегом домашнего очага, и теперь такая кукла появилась в каждом отряде, чьи представители присутствовали на мастер-классе.

Также осужденные женщины приняли участие в мастер-классе по изготовлению оригами «Подарок на Рождество», на котором осуждённые женщины с удовольствием учились собирать изящных лебедей и рамки для фото.