198 жителей ГГО прияли участие в мероприятиях в рамках Декады спорта и здоровья
Сегодня, 11:00Свободное времяФото: Официальный сайт ГГО
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В рамках Декады спорта и здоровья в четырех селах Горноуральского городского округа прошли различные спортивные мероприятия.
Сюжеты: Пригород
Декада спорта в ГГО проходила с 30 декабря по 8 января. Самыми популярными спортивными мероприятиями стали веселые старты, лыжные гонки и соревнования по хоккею.
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За 10 дней в мероприятиях приняли участие 198 жителей сел Петрокаменское, Николо-Павловское, Покровское и Новопаньшино, сообщается на Официальном сайте ГГО.
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