На туристическом форуме Свердловской области был показан туристический потенциал Нижнего Тагила (ФОТО)

С 8 по 19 февраля проходит форум «Туризм в России. Перспективы и возможности 2016». Это событие проходит в четырех городах России.

Екатеринбург принимал гостей на этой неделе в течение двух дней - 11 и 12 февраля. Форум посетили сотрудники и представители различных министерств и туристических. Форум удостоили своим вниманием более чем 2 тысячи гостей из различных регионов России и других стран. Мероприятие посетили представители Центра развития туризма Нижнего Тагила. Они подготовили стенд с описанием интересных мест нашего города.

На форуме представители Центра показали презентацию, в которой говорилось об интересных для туристов местах, а также будущих мероприятиях Нижнего Тагила. Особое место среди них заняли «Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина» и знаменитая выставка вооружений и «Russia Arms Expo». Помимо этого, гостям мероприятия поведали о таких туристических объектах, как парк «Река Чусовая», музей-завод, курорт «Гора Белая» и многих других.

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