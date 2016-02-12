Спектакль Нижнетагильского театра кукол добавлен в афишу театрального фестиваля-конкурса
12 февраля 2016, 10:05Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Также он добавлен в перечень лучших спектаклей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Постановка театра кукол г. Нижний Тагил «Пока звучат их голоса…» включен в афишу фестиваля-конкурса лучших театральных работ года «БРАВО!».
Об этом решении стало известно на заседании Союза театральный деятелей Свердловской области 10 февраля. Помимо «Голосов…» в афишу были включены 18 спектаклей из разных городов региона.
Постановка «Пока звучат их голоса…» была показана в октябре прошлого года в Нижнетагильском театре кукол. Спектакль было тепло оценен как критиками, так и зрителями.
Вскоре постановку можно будет посмотреть вновь. 20 февраля состоится ближайший показ спектакля.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей