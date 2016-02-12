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Спектакль Нижнетагильского театра кукол добавлен в афишу театрального фестиваля-конкурса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спектакль Нижнетагильского театра кукол добавлен в афишу театрального фестиваля-конкурса

12 февраля 2016, 10:05Свободное время
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