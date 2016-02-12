В Нижнетагильском музее-заповеднике открылась выставка «Таинственно шумит лесная тишина…» (ФОТО)
12 февраля 2016, 15:00Свободное время
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В музее-заповеднике Нижнего Тагила для посещения стала доступна новая выставка «Таинственно шумит лесная тишина». На этой экспозиции жители и гости города смогут увидеть картины знаменитого пейзажиста И.И. Шишкина.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Скоро Нижнетагильскому музею-заповеднику исполнится 175 лет. В честь столь знаменательного для Нижнего Тагила события музей изобразительных искусств Екатеринбурга предоставил 34 работы известного художника для организации уникальной выставки.
Посетить выставку и посмотреть на картины можно будет до 5 апреля.
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