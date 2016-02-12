В Нижнетагильском музее-заповеднике открылась выставка «Таинственно шумит лесная тишина…» (ФОТО)

Скоро Нижнетагильскому музею-заповеднику исполнится 175 лет. В честь столь знаменательного для Нижнего Тагила события музей изобразительных искусств Екатеринбурга предоставил 34 работы известного художника для организации уникальной выставки.

Посетить выставку и посмотреть на картины можно будет до 5 апреля.

Если вы хотите носить красивую и полезную вещь, но не знаете какую, то предлагаем вам выбрать обычный блокнот. Помимо прочего, красиво оформленный блокнот станет отличным маленьким, но приятным подарком.