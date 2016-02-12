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В Нижнетагильском музее-заповеднике открылась выставка «Таинственно шумит лесная тишина…» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнетагильском музее-заповеднике открылась выставка «Таинственно шумит лесная тишина…» (ФОТО)

12 февраля 2016, 15:00Свободное время
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