Активность тагильчан увеличивает шансы на благоустройство именно их дворов

Благоустройство дворов в 2017 году проводилось согласно графику, при этом некоторые горожане высказывали свои претензии по выбору дворов для благоустройства. Глава города пояснил, что в процессе работ ему удалось пообщаться с многими тагильчанами.

Некоторые из них были недовольны тем, что их двор не был выбран для благоустройства первым.

Глава отметил, что такие замечания могут быть оправданы, однако первым условием выполнения программ по благоустройству является активность граждан. Поэтому каждый тагильчанин должен иметь возможность высказать свое мнение по поводу территории, где существует наибольшая потребность в благоустройстве.

Лучшим критерием для оценки необходимости реконструкции, по мнению главы, является рейтинговое голосование. Оно поможет определить, насколько жители всего двора заинтересованы в проведении благоустройства.

Нужно провести именно рейтинговое голосование. Оно заключается в том, что, например, в одном дворе 90% жителей высказывают свое мнение и проявляют активность. А вот в соседнем дворе лишь половине жителей интересна реконструкция, а некоторым и вовсе это безразлично заявил мэр города.

Благоустройство дворов в Нижнем Тагиле будет проводиться ближайшие 5 лет, и очередность дворов при реализации программы, по мнению главы, имеет важное значение. Именно рейтинговое голосование поможет определить, какой двор будет первым, вторым и последующим при проведении работ.

А голосование за объекты благоустройства в Нижнем Тагиле пройдет в день выборов президента - 18 марта.