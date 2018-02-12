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Активность тагильчан увеличивает шансы на благоустройство именно их дворов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Активность тагильчан увеличивает шансы на благоустройство именно их дворов

12 февраля, 18:20Свободное время
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