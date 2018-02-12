Какую леску выбрать для фидера?
Фидерная ловля предполагает возможность использования различных типов оснасток в зависимости от конкретных условий, наличия либо отсутствия течения, целевых объектов ловли и основных технических нюансов. В зависимости от вышеперечисленных параметров, рыболов принимает решение о том, каким элементам оснастки лучше всего отдать предпочтение и на каком типе лески следует остановить свой выбор.
Выбирая монофильную леску, рыболов должен руководствоваться следующими критериями:
- Минимальная растяжимость. Выбор следует отдавать в пользу моделей, которые обладают растяжимостью на уровне 10-15%.
- Практически полное отсутствие «памяти» - во время заброса леска должна сходить ровной линией, лишенной «петель» и всевозможных спиралей;
- Диаметр монофильной лески, используемой для фидерной ловли, составляет 0.18-0.25 миллиметров. При необходимости работы с тяжелыми весами оснасток в ход идет шок-лидер – специальная вставка из более толстой, порядка 0.3 миллиметров, лески, длина которой составляет 8-10 метров;
- Полное соответствие заявленного и реального диаметра;
- Размотка в 150-200 метров, позволяющая заполнить шпулю до верха без необходимости использования бэкинга;
В продаже представлено большое количество монофильных лесок, предназначенных для эксплуатации на современных донных снастях. Такие модели маркируются надписью Feeder и именно ним следует отдавать свое предпочтение рыболову. Вышеописанные лески в большом количестве представлены в магазине https://kiwi-market.ru/catalog/leska/. Сейчас в магазине действует акция на рыболовную леску - скидки до 65 %.
Плетеная леска для ловли фидером
Несмотря на преимущества, которые дарит монофил фидеристу, многие рыбаки предпочитают использовать плетеный шнур. Главными преимуществами плетенки являются нулевая растяжимость и идеальная индикация поклевок как следствие, а также минимальный диаметр и возрастающая вместе с ним дальность заброса. Качественный плетеный шнур должен иметь следующие характеристики:
- Четырех- либо восьмижильное плетение;
- Диаметр порядка 0.1-0.12 миллиметров;
- Размотка 135 либо 150 метров;
- Качественная обработка поверхности, уменьшающая трение и обеспечивающая максимально дальний заброс;
- Равномерность плетения по всему диаметру;
Для фидерной ловли подойдет любая качественная плетеная леска, заявленные характеристики которой соответствуют реальным, а диаметр – не «плюсит». Помимо этого, многие фидеристы целенаправленно прибегают к использованию плетеной лески минимального диаметра, обеспечивая тем самым возможность выполнения дальнего заброса. А для того, чтобы сохранить прочность и избежать отстрелов приманки, в ход идет шок-лидер из более толстой монолески, имеющей диаметр 0.25-0.27 миллиметра. Именно на нее приходится вся ударная нагрузка во время заброса, а также благодаря ней смягчаются рывки во время финальной стадии вываживания рыбы.
ООО «ЭдукаКонсалт»
Адрес: 196657, Санкт-Петербург, Колпино, Заводской пр. д.56 лит.А пом.21.
ИНН: 7817313099
ОГРН: 1089847125610