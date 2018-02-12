Какую леску выбрать для фидера?

В продаже представлено большое количество монофильных лесок, предназначенных для эксплуатации на современных донных снастях. Такие модели маркируются надписью Feeder и именно ним следует отдавать свое предпочтение рыболову. Вышеописанные лески в большом количестве представлены в магазине https://kiwi-market.ru/catalog/leska/ . Сейчас в магазине действует акция на рыболовную леску - скидки до 65 %.

Плетеная леска для ловли фидером

Несмотря на преимущества, которые дарит монофил фидеристу, многие рыбаки предпочитают использовать плетеный шнур. Главными преимуществами плетенки являются нулевая растяжимость и идеальная индикация поклевок как следствие, а также минимальный диаметр и возрастающая вместе с ним дальность заброса. Качественный плетеный шнур должен иметь следующие характеристики:

Для фидерной ловли подойдет любая качественная плетеная леска, заявленные характеристики которой соответствуют реальным, а диаметр – не «плюсит». Помимо этого, многие фидеристы целенаправленно прибегают к использованию плетеной лески минимального диаметра, обеспечивая тем самым возможность выполнения дальнего заброса. А для того, чтобы сохранить прочность и избежать отстрелов приманки, в ход идет шок-лидер из более толстой монолески, имеющей диаметр 0.25-0.27 миллиметра. Именно на нее приходится вся ударная нагрузка во время заброса, а также благодаря ней смягчаются рывки во время финальной стадии вываживания рыбы.