Снегопады и похолодание придут в Нижний Тагил с началом рабочей недели

По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, с началом рабочей недели в Нижний Тагил придут похолодание и снегопады, будет облачно. Днем в понедельник, 12 февраля, температура воздуха будет колебаться от -14 до -16 градусов, будет идти небольшой снег.

В ночь на 13 февраля ожидается до -18 градусов. Дневная температура воздуха 13 февраля составит -13 … -15 градусов, утром пройдет небольшой снег , а во второй половине дня выглянет солнце. Ночью с 13 на 14 февраля существенно подморозит: ожидается до -23 градусов.

День влюбленных придет в Нижний Тагил с переменной облачностью: утром и ближе к вечеру возможна солнечная погода, снегопада не ожидается. В четверг пройдет снег, а днем в пятницу будет ясно и солнечно. До конца недели дневная температура воздуха будет колебаться от -7 до -9, а по ночам ожидаются заморозки до -22 градусов. В отдельных районах ночная температура может опускаться до -26 градусов.