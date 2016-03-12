Куда в Нижнем Тагиле пойти встречать Масленицу?

TagilCity.ru уже помог тагильчанам определить, сколько им будет стоить приготовить блины в честь Масленицы. Теперь пришла пора выяснить, куда пойди веселиться в этот праздник.

В парк им. Бондина и на площадь Славы на Вагонке тагильчане приглашаются к 12 часам дня. Как и всегда, будут веселые конкурсы и праздничная атмосфера. Шоу и конкурсы на горе Долгая ждут тагильчан с 14:00.

Ожидается, что самые масштабные гуляния пройдут на площадке ФОКа «Президентский». Там горожан ожидают не только выступления творческих коллективов и команд КВН, но и конкурсы на спортивную тему. Сожжение чучела, которое состоится в 15 часов, организаторы обещают превратить в особое фаер-шоу.

Об всех праздничных мероприятиях, которые состоятся завтра, можно узнать в разделе «Афиша». Веселых выходных.