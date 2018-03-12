Как уехать на ПМЖ в Грецию: условия программы и стоимость

Что интересно, греческий статус резидента можно не продлевать, ведь его выдают на всю жизнь. Правительство имеет право отнять резидентство в случае нарушения законов Европейского союза или Греции. Претендовать на гражданство можно после 10-ти летнего законного проживания в государстве.

Варианты приобретения греческого ПМЖ

Оформление предпринимательской деятельности - в этом случае нет определенных размеров инвестиций, их выбирает сам кандидат. Единственное, любая сфера имеет свой лимит, так что достаточно его придерживаться. Покупка любого объекта недвижимого имущества - условие одно - стоимость должна превышать 250 тысяч евро. Трудоустройство - с помощью работы по найму можно приобрести ПМЖ, но такой путь является одним из самых сложных, ведь необходимо получить приглашение от работодателя, который в свою очередь должен доказать важность именно иностранного работника. Вложения в развитие экономики - не должны быть меньше 300 тысяч евро. Кровное родство или бракосочетание. Высшее образование - выдается студенческое резидентство.

Преимущества постоянного места жительства

одна из самых дешевых процедур оформления статуса резидента по всему миру;

высокий уровень европейской жизни, безопасность и низкие цены на товары;

законная программа;

выгодные условия для открытия своего дела;

приемлемые цены на недвижимое имущество;

свободный въезд в государства Шенгенского соглашения и Европейского союза;

отсутствует право на участие в выборах, а кроме этого у резидента есть все права;

социальное обеспечение высокий уровень высшего образования и доступная качественная медицина;

низкие ставки налогового обложения;

мягкий морской климат и множество курортных зон.

Документы, которые нужны для оформления ПМЖ

4 цветных фото. Свидетельство о семейном положении и о рождении детей. Копия и оригинал заграничного паспорта. Ксерокопия всех страниц национального паспорта. Справка о подтверждении прибыли. Выписка из банка об остатке средств на счету. Документ, предоставляющий основания пребывать в стране на постоянной основе. Наличие справки о несудимости. Квитанция, которая подтверждает уплату государственных сборов. Медицинская справки и страховой полис.

Почему следует обратиться за помощью к нам?