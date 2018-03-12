Как уехать на ПМЖ в Грецию: условия программы и стоимость
Греция предлагает множество вариантов приобретение ПМЖ в Греции с помощью инвестиционных вложений. Страна предлагает быстрое получение ВНЖ, которое через 5 лет возможно переоформить в постоянное место жительства.
Что интересно, греческий статус резидента можно не продлевать, ведь его выдают на всю жизнь. Правительство имеет право отнять резидентство в случае нарушения законов Европейского союза или Греции. Претендовать на гражданство можно после 10-ти летнего законного проживания в государстве.
Варианты приобретения греческого ПМЖ
- Оформление предпринимательской деятельности - в этом случае нет определенных размеров инвестиций, их выбирает сам кандидат. Единственное, любая сфера имеет свой лимит, так что достаточно его придерживаться.
- Покупка любого объекта недвижимого имущества - условие одно - стоимость должна превышать 250 тысяч евро.
- Трудоустройство - с помощью работы по найму можно приобрести ПМЖ, но такой путь является одним из самых сложных, ведь необходимо получить приглашение от работодателя, который в свою очередь должен доказать важность именно иностранного работника.
- Вложения в развитие экономики - не должны быть меньше 300 тысяч евро.
- Кровное родство или бракосочетание.
- Высшее образование - выдается студенческое резидентство.
Преимущества постоянного места жительства
- одна из самых дешевых процедур оформления статуса резидента по всему миру;
- высокий уровень европейской жизни, безопасность и низкие цены на товары;
- законная программа;
- выгодные условия для открытия своего дела;
- приемлемые цены на недвижимое имущество;
- свободный въезд в государства Шенгенского соглашения и Европейского союза;
- отсутствует право на участие в выборах, а кроме этого у резидента есть все права;
- социальное обеспечение высокий уровень высшего образования и доступная качественная медицина;
- низкие ставки налогового обложения;
- мягкий морской климат и множество курортных зон.
Документы, которые нужны для оформления ПМЖ
- 4 цветных фото.
- Свидетельство о семейном положении и о рождении детей.
- Копия и оригинал заграничного паспорта.
- Ксерокопия всех страниц национального паспорта.
- Справка о подтверждении прибыли.
- Выписка из банка об остатке средств на счету.
- Документ, предоставляющий основания пребывать в стране на постоянной основе.
- Наличие справки о несудимости.
- Квитанция, которая подтверждает уплату государственных сборов.
- Медицинская справки и страховой полис.
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Migration Group - сертифицированная компания с многолетним опытом, которая не имеет на счету ни одного отказа в резиденстве. Эксперты агентства гарантируют помощь в документации и в финансовой части всех сделок. Компания сможет подобрать самый оптимальный вариант для каждого клиента. Мы сопровождаем соискателя на протяжении всей процедуры и помогаем с выбором недвижимости при необходимости.