Руслан Белый пошутил про памятники Екатеринбурга и первого президента (ВИДЕО)

Руслан Белый, проводя серию встреч со зрителями разных городов, назвал Екатеринбург очень мощным и красивым городом, жителям которого не нужно переезжать в столицу России, так как Екатеринбург мало чем уступает Москве.

Во время стендапа не остались без внимания некоторые странные памятники: памятник терке, человеку-невидимке и клавиатуре, у которой постоянно пропадают кнопки.

Также Белый отпустил шутку в адрес первого президента России, в честь которого в Екатеринбурге выстроен Ельцин центр.

Я не пытаюсь поставить под вопрос фигуру Ельцина, но вдумайтесь: у нас у руля страны 9 лет был человек, которой нет-нет да и был подшофе. И при этом у него в руках была ядерная кнопка пошутил Белый.

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