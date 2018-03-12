«Символ будущего»: гигантский череп из угля появился на пруду в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
12 марта, 17:10Свободное время
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На Нижнетагильском пруду появился самый большой в мире череп, который был нарисован измельченным углем. Создатели назвали его «Символом будущего».
Сюжеты: Нижний Тагил
На заснеженном льду Нижнетагильского пруда 10 марта появился гигантский череп. Он был нарисован размельченным углем. Видеоарт «Символ будущего» стал частью выставки, которая открылась в Нижнем Тагиле 10 марта.
По словам создателей, этот проект отражает взаимодействие людей с окружающим миром.
Мы строим мир, который хотим уничтожить так подписал опубликованное в соцсети видео создатель арт-объекта.
Проект предусматривает серию картин с изображением различных черепов. А изображение, нарисованное на тагильском пруду, стало самым большим черепом в мире.
Видео: канал Евгения Комухина на Youtube
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